Тікав від копів та вдавав себе пасажира: у Сумах затримали п'яного водія маршрутки

Тікав від копів та вдавав себе пасажира: у Сумах затримали п'яного водія маршрутки

На чоловіка склали два протоколи.

У Сумах патрульним зупинити п’яного водія маршрутки допомогли пішоходи.

Про це розповіли 12 листопада у ТСН.12:00.

Чоловік, що зателефонував на "102", розповів, що водій пасажирського буса у стані сильного алкогольного сп’яніння збирається від’їжджати від зупинки. Копи наздогнали маршрутку, та коли подали водієві сигнал про зупинку, він лиш натиснув на газ.

Втік він недалеко: маршрутку таки зупинили. Водій хутко зорієнтувався: перебіг на заднє сидіння, аби вдати з себе пасажира, а потім ще й робив вигляд, що спить. Врешті 61-річний чоловік зізнався, що справді пив.

Новини Сум: п`яний водій маршрутки перебіг у салон і вдав із себе пасажира

Правоохоронці склали на водія одразу два протоколи: за відмову зупинитися та проходити тест на алкоголь. Крім того, його відсторонили від кермування.

Як повідомлялося, у Чернівцях сталася аварія. П'яний водій не впорався з керуванням та двічі врізався в будинок. Свідки викликали копів. Порушника зупинили. Драгер показав майже три проміле алкоголю в його крові. Це вище норми в 14 разів. На водія патрульні склали адмінпротокол, авто забрали на арештмайданчик.

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