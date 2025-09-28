ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
1 хв

Тікав від українських дронів: ракетний корабель РФ протаранив цивільний танкер в Азовському морі

Корабель ЧФ РФ врізався у танкер, тікаючи від українських дронів. А в Росії приховали аварію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тікав від українських дронів: ракетний корабель РФ протаранив цивільний танкер в Азовському морі

Корабель ЧФ РФ врізався у танкер, тікаючи від українських дронів

У Мережу злили докази аварії корабля Чорноморського флоту РФ «Вышний Волочек» проєкту 21631 «Буян-М». Судно на початку серпня, ухиляючись від українських морських безпілотників, зіткнулося з цивільним танкером у Темрюцькій затоці Азовського моря.

Про це йдеться у матеріалі DEFENSE EXPRESS із посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Російська сторона намагалася замовчати аварію, проте згідно з настпуними доказами, можна стверджувати факт аварії:

  • оприлюднено схему маневрування корабля,

  • фото пошкоджень,

  • та службовий звіт капітана 1-го рангу Олега Сардіна.

Як сталася аварія

Згідно з документами, 7 серпня о 03:59 ранку екіпаж отримав наказ різко змінити курс через появу групи безпілотних літальних апаратів у небі (ймовірно, українських). Вже через шість хвилин — о 04:05 — корабель зіткнувся лівим бортом із танкером «Назан». У звіті подію класифікували як «аварію, пов’язану з управлінням кораблем».

Наслідки інциденту

Хоча офіційно заявлялося лише про деформацію корпусу, злиті фото демонструють суттєві пошкодження. У ніч з 6 на 7 серпня російське Міноборони рапортувало про нібито збиття 31 дрона над Азовським морем та ще 11 — над окупованим Кримом, що ймовірно стало причиною панічного маневру.

Нагадаємо, Росія також приховує катастрофу з підводним човном «Новоросійськ» у Середземному морі. Субмарина ВМС РФ, розташована у Середземному морі, перебуває на межі затоплення через серйозну аварію.

Дата публікації
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie