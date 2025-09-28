Тікав від українських дронів: ракетний корабель РФ протаранив цивільний танкер в Азовському морі

Корабель ЧФ РФ врізався у танкер, тікаючи від українських дронів

У Мережу злили докази аварії корабля Чорноморського флоту РФ «Вышний Волочек» проєкту 21631 «Буян-М». Судно на початку серпня, ухиляючись від українських морських безпілотників, зіткнулося з цивільним танкером у Темрюцькій затоці Азовського моря.

Про це йдеться у матеріалі DEFENSE EXPRESS із посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Російська сторона намагалася замовчати аварію, проте згідно з настпуними доказами, можна стверджувати факт аварії:

оприлюднено схему маневрування корабля,

фото пошкоджень,

та службовий звіт капітана 1-го рангу Олега Сардіна.

Як сталася аварія

Згідно з документами, 7 серпня о 03:59 ранку екіпаж отримав наказ різко змінити курс через появу групи безпілотних літальних апаратів у небі (ймовірно, українських). Вже через шість хвилин — о 04:05 — корабель зіткнувся лівим бортом із танкером «Назан». У звіті подію класифікували як «аварію, пов’язану з управлінням кораблем».

Наслідки інциденту

Хоча офіційно заявлялося лише про деформацію корпусу, злиті фото демонструють суттєві пошкодження. У ніч з 6 на 7 серпня російське Міноборони рапортувало про нібито збиття 31 дрона над Азовським морем та ще 11 — над окупованим Кримом, що ймовірно стало причиною панічного маневру.

Нагадаємо, Росія також приховує катастрофу з підводним човном «Новоросійськ» у Середземному морі. Субмарина ВМС РФ, розташована у Середземному морі, перебуває на межі затоплення через серйозну аварію.