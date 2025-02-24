Тікав від вовків, знайшов мінне поле і ледь не втонув у болоті: пригоди "горе-втікача" на Рівненщині

Чоловік збився зі шляху, забрів у болото, ледве з нього вибрався та незабаром вліз у інше болото.

Житель Дніпропетровщини дві доби блукав лісами Полісся, щоб втекти за кордон. Знесиленого, його знайшли прикордонники.

Про це передає Держприкордонслужба.

Про намір незаконно перетнути кордон 24-річний чоловік попередив свою дружину. Їй він час від часу телефонував під час своєї "мандрівки". Коли зв'язок пропав, дружина почала хвилюватися та вирішила зателефонувати правоохоронцям.

Жінка повідомила, що з її чоловіком тривалий час немає зв’язку та що останній раз спілкувалася ним коли той рухався в бік державного кордону. А також зазначила, що у нього з собою не було ані їжі, ані води.

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Прикордонники негайно розпочали пошукові заходи. Вже незабаром військовослужбовці в лісовому масиві серед боліт, на межі Рівненської та Житомирської областей, виявили заблукалого. Відстань до кордону була чимала.

Чоловік визнав, що хотів незаконно перетнути кордон щоб потрапити в країни Євросоюзу. Хоча не виключено, що він хотів втекти до Білорусі, адже до кордону з Польщею набагато далі.

З його слів він проклав маршрут до кордону сам, але під час руху спочатку натрапив на мінне поле, яке вирішив обійти. Потім наштовхнувся на паркан з колюче-ріжучого дроту, який не зміг подолати. Далі вирішив рухатися вздовж огорожі, сподіваючись дістатися кордону, почув завивання вовків, злякався, розвернувся та пішов назад. Однак збився зі шляху, забрів у болото, ледве з нього вибрався та незабаром вліз у інше болото. Тоді й зрозумів, що заблукав. Так дві доби він вештався Поліссям, поки його не знайшли прикордонники.

Прикордонники надали чоловіку необхідну допомогу та доставили до підрозділу. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Втім відповідати в адміністративному порядку горе-порушнику усе ж таки доведеться.

"Добре, що ми знайшли цього чоловіка, адже кордон на півночі має багато небезпек. Він міг підірватися на міні, замерзнути, адже наразі морози вночі досягають позначки до мінус 14 °C, міг зустріти диких тварин, які ходять по лісах у пошуках поживи, або натрапити на інші небезпеки", – зазначає керівник підрозділу ДПСУ, який виявив порушника.

Раніше прикордонники врятували порушника кордону, який не вмів плавати і ледь не загинув у Тисі.

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