TikTok-блогерку з Москви не пустили до Києва і заборонили в'їзд на 3 роки

TikTok-блогерку з Москви не пустили до Києва і заборонили в'їзд на 3 роки

Блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Прикордонники у пункті пропуску "Київ (Жуляни)" розвернули на в'їзді в Україну московську блогерку, яка влітку цього року незаконно відвідала тимчасово окупаний Крим.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Росіянка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів з’ясувалося, що "мандрівниця" – є порушницею українського законодавства. Прикордонники встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна Tik-Tok-блогерка незаконно відвідала Крим. Дівчина потрапила на тимчасово окупаваний півострів, в’їхавши автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.

"За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років", - зазначають прикордонники.

Як додали у ДПСУ, з України блогерка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

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