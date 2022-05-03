Тікток-війська Кадирова розстрілювали поранених окупантів у Бучі - Daily Mail

Чеченські солдати страчували "тяжко поранених" російських загарбників.

На Київщині, яка певний час була окупована російськими військовими, чеченські бойовики Кадирова розстрілювали поранених російських вояк та катували місцевих жителів.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами очевидців, кадирівці розстрілювали поранених товаришів у "польовому госпіталі" та влаштували катівню поблизу Бучі на скляному заводі, де вбивали мирних жителів.

Про це виданню розповів депутат Ірпінської міськради Артем Гурін, який у перші дні побував у звільненій Бучі і поспілкувався з жителями, які перебували в окупації.

"Вони привозили тяжко поранених російських солдатів у великий госпіталь, який у них там був, а тих, хто був дуже тяжко поранений, просто розстрілювали. Ніхто, крім кадировців, цього не зробив", – сказав виданню депутат міської ради міста Ірпінь Артем Гурін.

Водночас, за словами мешканців міста, загін кадировців розстрілював людей ще 5 березня.

Нагадаємо, що кадирівці окупували психоневрологічний інтернат у Бородянці. Всіх пацієнтів виселили, а персоналу погрожували вбивством. З перших днів війни вийти з інтернату вже ніхто не міг, тому що ось тут були позиції російських загарбників. Найстрашніше почалося 5 березня. Тоді загарбники вибили БТРом ось ці ворота, заїхали на територію і взяли в заручники всіх співробітників та підопічних інтернату.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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