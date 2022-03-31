Тікток-війська Кадирова виклали відео реального бою з бандерівським світлофором і порожньою будівлею (відео)

Кадирівці записали чергове відео своїх "перемог".

Кадирівці знову "відзначилися" феєричним відео боїв в Україні. Цього разу вони ліквідували світлофор і обстріляли з гранатометів повітря.

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Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як кілька кадирівських окупантів "ведуть бій" з українським світлофором і зрештою його "перемагають". Світлофор вбитий.

"Відчайдушний бій кадировця з бандерівським світлофором. Акуратно, відео не для людей зі слабкими нервами", - підписали відео українці.

Ще одне відео "реального" бою своїх підопічних виклали у телеграм-каналі Кадирова. Вояки з підскоками і танцювальними па з-за кутка по черзі гатять кудись з гранатометів. За повідомленням дона, вони обстрілюють будівлю, де перебувають українські націоналісти у Рубіжному. Сама ж будівля і те, чи є в ній хтось в кадр, як звичайно, не потрапляє.

"Чого тільки не зробиш заради тіктоку. Рубіжне, кадировці на камеру розстрілюють із гранатометів порожню будівлю", - коментують відео в українському телеграм-каналі.

Чергове відео записане і лайки зібрані, а справжнього бою кадирівців знову ніхто не побачив.

Нагадаємо, що українці за допомогою технічних засобів розвідки та агентурних ресурсів стежать також за бойовиками голови Чечні Рамзана Кадирова, які воюють на території України.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Тільки-но кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. При цьому більшість з окупантів навіть не встигла дістатися до Києва", – розповів головний розвідник України.