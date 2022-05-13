Тікток-війська Кадирова обстріляли житлові будинки в Маріуполі та розчавили танком авто заради відео

Заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Цинічні обстріли і руйнування відбуваються в Маріуполі.

На відео, яке оприлюднено у соцмережах, видно, як кадирівські тікток-війська на танку з відповідною розпізнавальною символікою стріляють по багатоквартирних будинках, а потім безцільно чавлять припароквані автомобілі мирних жителів.

Все це відео супроводжується сміхом загарбників, яким весело від того, як вони руйнуть багатостраждальне місто чужої країни, на яку вони незаконно вторглись.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

Читайте також: