Тіктокери Кадирова показали нерівний бій з "нацистським" гаражем: відео не для людей зі слабкою психікою

Тіктокери Кадирова показали нерівний бій з "нацистським" гаражем: відео не для людей зі слабкою психікою

Судячи з побаченого, адекватний український гараж таки витримав неадекватну стрілянину кадирівського окупанта.

Кадирівські тіктокери записали чергове відео війни з "українськими нацистами". Після бою з світлофором, жалюзями і порожньою будівлею в Маріуполі, вони вступили в бій з бандерівським гаражем.

Відео запеклого протистояння виклали в Мережі.

На кадрах видно як окупант бігає у порожньому гаражі і обстрілює жестяні ворота приміщення з автомата.

"Кадирівці знову ведуть запеклий бій із неслухняним нацистським гаражем. Доля гаража невідома", - підписали відео автори.

Судячи з побаченого, адекватний український гараж таки витримав неадекватну стрілянину кадирівського окупанта.

Скільки лайків зібрав тіктокер дона серед росіян невідомо, але для українців війська Кадирова асоціюються з жалюгідністю і нікчемністю, оскільки, як показує місяць війни, воювати тікток-воїни можуть лише з мирними і беззбройними людьми, а вся їхня "міць" - суцільна мильна бульбашка, яка лопнула в Україні.

Нагадаємо, що залякати українців кадирівцями, як росіян, у Путіна і його генерала не вийшло. Вся армія Кадирова, що вторглася в Україну – одна велика містифікація.