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Тіктоки вже не ті: кадирівці записали сльозливе відео після того, як отримали "люлів" від ЗСУ (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
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Тіктоки вже не ті: кадирівці записали сльозливе відео після того, як отримали "люлів" від ЗСУ (відео)

Тіктоквійська Кадирова отримали "на горіхи" від ЗСУ на одному з напрямків.

Тіктоквійська Кадирова почали викладати вже не такі радісні і бойові відео, як було раніше. Зараз на їхніх відео все більше скиглення про те, як їм дістається в Україні.

Чергове відео тікток-військ з'явилося в Мережі.

"Заслинені, перелякані "браві" тіктокери чомусь сумні. Це не відео знімати, стріляючи по парканах, тут потрібно мати сміливість і воювати проти ЗСУ. А воювати поціновувачі баранів не вміють, тому отримують тягла, скавучать і втікають", - прокоментували відео в "Стратком ЗСУ".

У кадрі двоє закаптюжених і переляканих кадирівців щось лепечуть про пережите і як їм дісталося під час останньої зустрічі з ЗСУ на передовій. 

Нагадаємо, що кадирівські тіктокери поназнімали трупів своїх товаришів, щоб показати "керівництву", що вони на передовій і вооють проти ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
2933
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