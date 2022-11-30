Тіктоки вже не ті: кадирівці записали сльозливе відео після того, як отримали "люлів" від ЗСУ (відео)

Тіктоквійська Кадирова отримали "на горіхи" від ЗСУ на одному з напрямків.

Тіктоквійська Кадирова почали викладати вже не такі радісні і бойові відео, як було раніше. Зараз на їхніх відео все більше скиглення про те, як їм дістається в Україні.

Чергове відео тікток-військ з'явилося в Мережі.

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"Заслинені, перелякані "браві" тіктокери чомусь сумні. Це не відео знімати, стріляючи по парканах, тут потрібно мати сміливість і воювати проти ЗСУ. А воювати поціновувачі баранів не вміють, тому отримують тягла, скавучать і втікають", - прокоментували відео в "Стратком ЗСУ".

У кадрі двоє закаптюжених і переляканих кадирівців щось лепечуть про пережите і як їм дісталося під час останньої зустрічі з ЗСУ на передовій.

Нагадаємо, що кадирівські тіктокери поназнімали трупів своїх товаришів, щоб показати "керівництву", що вони на передовій і вооють проти ЗСУ.

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