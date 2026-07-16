Тіла без органів та катування: Стерненко заявив, що Сирський займається «криміналізацією» ЗСУ

Стерненко заявив про «криміналізацію» армії та згадав Сирського / © ТСН

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За мовчазної згоди вищого військового командування в окремих підрозділах, зокрема тих, що пов’язані з оточенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, поширюються відверто кримінальні практики насильства та катувань, які руйнують армію зсередини та підривають мобілізацію.

Таку різку заяву зробив громадський діяч і волонтер, а також колишній радник вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко, жорстко розкритикувавши процеси, які наразі відбуваються в деяких штурмових з’єднаннях ЗСУ.

«Давайте подивимося тоді на пана Сирського. Те, що у нас відбувається з його особистою гвардією, з деякими штурмовими підрозділями і навіть однією механізованою бригадою, яку придали до одного з штурмових полків — це криміналізація українського війська. Це перетворення української армії, принаймні деяких її з’єднань, на аналог російських з’єднань», — переконаний Стерненко.

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Він нагадав про публічні скандали останнього часу, коли журналісти з’ясували, що у цих підрозділах людей могли катувати, вбивати, бити, піддавати іншим формам насильства.

«Один з військових, який сам просився в армію, помер після того, як його прив’язали до квадроцикла і волочили по землі. Сьогодні я побачив іншу новину про те, що було викрадено морського піхотинця, потім його тіло знайшли без внутрішніх органів і без голови, а його автівка опинилася в „Скелі“. Як так відбувається? Хто несе за це відповідальність? Ми обираємо між оцим і тим, що почав робити Михайло Федоров, така криміналізація армії», — каде Стерненко.

Волонтер нагадав про моторошний скандал з колишнім начальником штабу «Скелі» Станіславом Лучановим, за наказом якого було викрадено двох людей з Київщини та потім вбито.

Стерненко попередив, що така «криміналізація» армії призведе до того, що мобілізація буде взагалі нереалістичною.

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«Тому що не можна проводити мобілізацію, відправляти людей туди, де їх вбивають. Так, це війна і люди гинуть на війні, але ж їх вбивають (в тилу — Ред.), не надають медичну допомогу. Можна зробити супер реформу мобілізації, можна, щоб людей на лімузинах привозили в ТЦК, можна дати їм найвище грошове забезпечення, можна що завгодно для них зробити, але це все не матиме жодного значення, якщо ця людина загине у перші ж дні, як вона потрапить у такий підрозділ», — зазначає волонтер.

Стерненко назвав такі дії окремих командирів «злочином проти власної країни та власної обороноздатності».

«Так не можна робити з людьми. Там є багато крутих, достойних бійців. І з деякими з них я спілкуюся. І деякі з них йдуть звідти в СЗЧ і звертаються до мене і питають, а що нам робити. Але те, що там влаштувало командування, на жаль, що найменше за мовчання вищого військового командування. Це жахіття, так не можна робити. І ніхто не зробить нормальну мобілізацію, якщо такі практики будуть і далі в армії. Те, що там відбувається, руйнує армію зсередини. Тому що це питання світоглядне, це питання принципів», — зазначає ексрадник міністра оборони.

Він підсумував, що подібні практики підривають моральний дух суспільства та ставлять під сумнів самі принципи, за які бореться українська нація.

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Стерненко закликав військове керівництво негайно відреагувати на ці факти, оскільки покривання злочинів командування руйнує обороноздатність країни.

Звільнення Федорова і новий уряд: останні новини

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.

Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Сьогодні Верховна Рада більшістю голосів затвердила новий склад Кабінету міністрів. Призначення голів МЗС та Міноборони відклали.

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Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сьогодні Зеленський сам підвтердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.

Тим часом відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей.

Сам Федоров сьогодні перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагав зміни керівництва ЗСУ і розкритикував Сирського.

У Кремлі своєю чергою прокоментували звільнення Федорова і заговорили про завершення війни.

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