"Тіла були понівечені до невпізнаваності": окупанти до смерті закатували пастора та його 19-річного сина на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти закатували пастора Української церкви християн віри євангельської та його 19-річного сина.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Сьогодні поховають Анатолія і Олександра Прокопчуків. Батько та син були вбиті та закатовані в лісі під Новою Каховкою на Херсонщині. Анатолій був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської. Відомий благодійник, меценат, патріот, християнин, він міг ще так багато зробити для нашої країни та своєї родини, в якій з дружиною виховувати сімох дітей – доньки і шістьох синів, зокрема, одного неповнолітнього. Але не судилося", - написав Третяк.

Він додав, що Анатолія разом із його 19-річним сином росіяни викрали та вбили у лісі. Їх тіла були понівечені до невпізнаваності.

Тим не менш батька і сина таки упізнали і сьогодні, 29 листопада їх поховають.

Нагадаємо, що на Харківщині російські окупанти вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його тіло знайшли на місці масового поховання і завдяки ДНК-експертизі встановили його особу.

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