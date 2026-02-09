ТСН у соціальних мережах

487
1 хв

Тіла дістали з-під завалів: на Харківщині через атаку загинули мати з дитиною

Росіяни поцілили БпЛА по приватному сектору міста. Одне з влучань сталося у будинок з людьми.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атак / © ДСНС

У місті Богодухів Харківської області внаслідок російської атаки дронами вночі у понеділок, 9 лютого, загинули жінка з 10-річною дитиною.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Окупанти поцілили БпЛА по приватному сектору міста, одне з влучань сталося у будинок. Виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблих жінки та хлопчика, ще троє людей постраждали.

Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, є загиблий.

