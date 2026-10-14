Тіла діставали зі згарища: у Луцьку завершили пошуки після удару по гуртівні, кількість жертв зросла

6 загиблих і 13 поранених: у ДСНС та ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Луцьк / © ДСНС

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У Луцьку рятувальники завершили пошукові роботи на місці кривавого російського удару по гуртівні товарів, який забрав життя 6 людей.

Про це повідомили у ДСНС.

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«Загинуло 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, постраждали. Одна людина перебуває у критичному стані», — йдеться у повідомленні.

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В. о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у коментарі «Суспільному» уточнив, що тіла чотирьох людей знайшли на згарищі гуртівні, куди влучили уламки БпЛА. Також у лікарні померла жінка, яка дістала осколкове поранення голови.

«У житловому будинку на проспекті Соборності травмувалося двоє людей, серед них — дитина», — додав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Завтра, 15 жовтня, у Луцьку оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Удар по Луцьку 14 жовтня (7 фото)

Нагадаємо, посеред дня 14 жовтня Росія атакувала реактивним безпілотником Луцьк. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртівню товарів.

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Також повідомлялося, що цієї ночі Луцьк здригався від вибухів. Місто атакували російські БпЛА. Стало відомо, що ворог влучив по нафтобазі.

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