Олешки / © ТСН

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Близько шести тисяч цивільних мешканців опинилися у повній блокаді в окупованих Олешках на Херсонщині. Через критичну нестачу продуктів люди вимушені варити бур’ян. Тіла загиблих місяцями лежать просто неба через пряму заборону окупаційної влади на поховання.

Про повідомляє видання ВВС.

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Яка ситуація в Олешках — очевидці розповіли

За даними журналістів, з весни в місті не працює жоден магазин. Електрика, газ і водопостачання відсутні ще від 2023 року, коли була зруйнована дамба Каховської ГЕС. Дороги до міста заміновані і, за словами місцевих, «густо всіяні залишками підбитих авто та згорілої військової техніки».

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Місцева жителька Галя (ім’я змінено з міркувань безпеки) описує своє становище так: «Добридень! Поки жива. Завозу не було».

Вона зазначає, що овочі з городів давно закінчилися, тому місцеві варять лободу та портулак, обговорюючи рецепти в чатах.

«Продуктів у місті немає, — розповідає жінка, — завоз був іще у травні».

Вона описує свій щоденний побут: «Мій раціон одноразовий, лише вечеря. Печу лаваш. Той лаваш іноді з помідором, іноді з медом і чай. Усе».

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Росіяни забороняють ховати тіла в Олешках

Місто щодня потерпає від артилерії, дронів і касетних боєприпасів. Галя згадує про недавню загибель знайомого подружжя, яке знайшли з пакетом їжі з сусіднього села.

«Вчора двоє цивільних загинули», — встигає сказати вона, перш ніж зв’язок зникає.

Лише за три дні жінка виходить на контакт, щоб пояснити: жертвами стало знайоме їй подружжя. За її словами, 20 вересня їх атакував безпілотник через те, що вони «були в комендантську годину на вулиці».

У медіа повідомили, що волонтерка Ксенія Архипова допомагає жителям в окупації.

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«Я веду таблицю померлих, щойно дізнаюся про них, із зазначенням імен і дат народження. Зараз у мене вже близько 1200 людей. Іноді не встигаю оновлювати список одразу, але він збільшується на одну-дві людини щодня: когось убив дрон, хтось підірвався на міні», — зауважила вона.

Як готують їжу в Олешках / Фото: Ксенія Архипова / © ВВС

Зазначається, що окупаційна влада забороняє місцевим жителям ховати жертв обстрілів без офіційного висновку судмедексперта. Проте доступу до такого спеціаліста в місті просто немає. Про цю ситуацію розповідає місцева жителька Тетяна, чиїх батьків російські військові вбили у їхньому ж будинку.

«Розстріляли вдома. Прийшли російські військові, хотіли забрати дім», — згадує вона.

Жінка пояснила, що росіяни встановили жорсткі правила щодо того, кого взагалі дозволено ховати.

«Російська окупаційна влада не дозволяє нам ховати загиблих, якщо когось убили дроном, хтось підірвався на міні чи якось інакше вбили. Дозволяють лише тих, хто помер „природною смертю“», — зазначила вона.

Люди на фото змогли вибратися з Олешків навесні 2026 року / © ВВС

Наслідки таких заборон катастрофічні. Жінка додає: «Деякі тіла лежать на вулицях ще з грудня».

Через неможливість поховання тіла «складають купами, де вони течуть, і розкладаються» у місцевому морзі, «де немає електрики з минулої зими». За словами волонтерів, бувають випадки, коли «їх зʼїдають собаки».

«Це інструмент психологічного тиску. Якщо спробуєте поховати тіло, наступними станете ви», — пояснила Естер Вратарьова з ГО «Humanity».

Реакція влади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що в місті залишається близько 6 тисяч людей (зокрема 200 дітей), які потерпають від «голоду та холоду» в умовах «повної блокади». Він закликав міжнародну спільноту натиснути на РФ для допуску гуманітарних вантажів.

Повідомляється, що 21 вересня Кремль визнав, що в Олешках склалася «критична ситуація» та існують «проблеми з постачанням продовольства й медикаментів», традиційно звинувативши в цьому українську сторону. Місцеві жителі підтверджують, що єдина лікарня в районі працює лише «кілька днів на тиждень», а діти без доступу до навчання і лікування «деградують».

Голод в Олешках — останні новини

Нагадаємо, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в окупованих Олешках та районі залишаються понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які потерпають від нестачі їжі, води та медикаментів.

Раніше начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині взимку та навесні 2026 року зафіксовано масову загибель місцевих жителів від голоду й переохолодження.

За інформацією західних ЗМІ, останнє постачання продуктів, за інформацією українських джерел, відбулося 26 травня. Влітку місцеві ще могли виживати завдяки врожаю з власних городів, а з настанням осені ці запаси закінчуються.

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