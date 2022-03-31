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Тіла окупантів вантажівками везуть у Крим, а санаторії півострова забиті пораненими - екснардеп

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Тіла окупантів вантажівками везуть у Крим, а санаторії півострова забиті пораненими - екснардеп

Getty Images

Тіла загиблих російських окупантів везуть у тимчасово окупований Крим вантажівками.

Росія у війні проти України зазнає значних втрат. Тіла загиблих російських окупантів везуть у тимчасово окупований Крим вантажівками.

 Про це розповів колишній депутат Верховної Ради Андрій Сенченко.

"Перезвонили сімферопольці, які приїхали відвідати могили батьків: мимоволі стали свідками розвантаження камаза з трупами російських солдатів. Уточнив, таке відспівування камазами відбувається щодня", - зазначив він.

Нагадаємо, що українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазької республіки.

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