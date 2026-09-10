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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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26
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Тіла померлих можуть передавати медвишам для навчання: що передбачає законопроєкт

В Україні хочуть врегулювати використання тіл померлих для навчання медиків.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тіла померлих можуть передавати медвишам для навчання: що передабачає законопроєкт / © pexels.com

В Україні законодавчо врегулюють використання тіл померлих та анатомічних матеріалів для навчання студентів-медиків і наукових досліджень. Передавати їх медичним вишам та науковим установам дозволять лише за наявності прижиттєвої письмової згоди людини.

Про йдеться у законопроєкті № 15517,

Як повідомляє «Судово-юридична газета», профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу в першому читанні урядовий законопроєкт № 15517 щодо медичної освіти та науки. За це рішення проголосували 12 народних депутатів.

У Верховній Раді пояснили, що документ створить правову основу для наукових досліджень і покращить практичне навчання студентів-медиків.

Також законопроєкт врегулює порядок поводження з незатребуваними для поховання тілами та внесе зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я (нова стаття 20¹) і Закону «Про поховання та похоронну справу» (статті 2, 6, 11 і 22).

Крім того, народні депутати розглянули інші ініціативи у сфері охорони здоров’я. Зокрема, комітет 10 голосами рекомендував ухвалити за основу та в цілому законопроєкт № 15497, який дозволяє ввозити зразки речовин із канабісу для лабораторного контролю якості ліків.

Також 11 депутатів підтримали за основу проєкт № 15514 про боротьбу з новими психоактивними речовинами, який передбачає повну заборону їхнього виготовлення та продажу, а також створення національної системи раннього сповіщення про загрози.

Крім того, 11 членів комітету рекомендували прийняти за основу законопроєкт № 15542, що адаптує українське законодавство до норм ЄС і визначає чіткі правила отримання меддопомоги для українців у Європі та громадян ЄС в Україні.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт №15549, що гарантує збереження статусу для людей, яких визнали непридатними до служби ще до запуску електронного реєстру.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує давати 90 днів відстрочки від армії українцям, які повертаються з-за кордону чи з окупованих територій.

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