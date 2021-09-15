Тіла розірвало на частини: у Дніпрі на зупинці біля лікарні вибухнула іномарка (фото)

На місці працюють слідчі і вибухотехніки. Встановлюються всі деталі події.
У Дніпрі навпроти міської лікарні вибухнув легковий автомобіль. В результаті чого на місці загинули двоє людей. Їхні тіла буквально розірвало на частини.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія трапилася близько 9:00 на проспекті Богдана Хмельницького на тимчасовій зупинці. Вибухнув автомобіль Nissan Primera, в салоні якого перебували двоє людей.
За словами очевидців, вибух був такої сили, що в сусідньому будинку на першому поверсі вилетіли шибки. Спочатку місцеві мешканці думали, що в одній з квартир вибухнув газ. Однак згодом побачили, що палає автомобіль.
На місці події пізніше виявили двох загиблих: водія автомобіля і пасажирку. У соцмережах пишуть, що від вибуху їх тіла розірвало на частини.
- Трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"Зараз на місці працює керівництво ГУНП Дніпропетровської області, а також криміналістична лабораторія та вибухотехніки. Особа водія вже встановлена, особа другого загиблого встановлюється. Правова кваліфікація буде відома пізніше", — зазначила прессекретарка поліції області Анна Старчевська.
Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини.