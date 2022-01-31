Тіла розкидані на підлозі і на купу: світлини з моргу у Харкові шокували Мережі (фото 18+)

Тіла розкидані на підлозі і на купу: світлини з моргу у Харкові шокували Мережі (фото 18+)

У обласному бюро судмедекспертизи гори трупів на підлозі шокували Мережі.

У Харкові знову зчинився скандал навколо обласного бюро судмедекспертизи. В Мережі потрапили світлини з моргу, які шокували громадськість - трупи валяються просто на підлозі і один на одному. Всюди панує безлад.

Світлини виклали в телеграм-каналі "Харьков 1654".

На кадрах видно, що приміщення закладу просто завалене трупами. Вони всюди - на підлозі, "насипом", в проходах і на стелажах. Побачене дійсно шокує.

Користувачі прокоментували світлини з бюро судмедекспертизи:

Як можна працювати в таких умовах, у мене в гаражі навіть все по поличках.

Професійна деградація працювати в таких умовах і вважати це нормою.

Це просто п**ць... інших слів немає. Зовсім не залишилося нічого людського... байдуже хто вони, це ж люди як так?

У морзі біля бісквітної фабрики немає/не працюють холодильники. Принаймні у 2019 так було. Бабуся влітку померла, ми туди їздили, коли ховати збиралися, сморід такий стоїть, що ледь не знудило.

Я зіткнулася один раз із моргом на Дмитрівській! три роки тому, коли "корони" не було й близько. Але тоді вже не працювали холодильники і сморід стояв жахливий, і це було ще не літо.

Нещодавно ховали тітку. На розтин везуть туди. На питання: "Чи її тіло буде в холодильнику?" нам сказали: "Холодильники забиті". Запах із моргу чути далеко на вулиці.

У морзі 4-ї невідкладної допомоги теж не працюють холодильники або їх взагалі немає. Ставлення до тіл ідентичне. Схоже, це системна проблема в Харкові, а можливо і в усій країні.

Працівникам моргу не сподобалась публікація "про розкидані тіла" і за кілька днів вони навели лад у приміщенні і відправили світлини прибраного моргу місцевим телеграм-каналам.

Зазначається, що кілька місяців тому через стан моргу, про який стало відомо завдяки публікаціям у соцмережі, на сесії облради обговорили це питання і насварили очільника закладу. Зараз Харківська міськрада проводить конкурс на посаду керівника бюро. Приймання документів для участі у конкурсі відбувалося з 20 грудня 2021 р. по 20 січня 2022 року.

На посаду керівника медичного закладу претендують чотири кандидати: діючий очільник ХОБСМЕ, його заступниця, колишній керівник закладу та керівник одного із відділів Харківської міської ради.

Нагадаємо, що у Енергодарі Запорізької області під час похорону родичі небіжчика виявили в труні іншого чоловіка. З'ясувалося, у місцевому морзі просто переплутали покійників.

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