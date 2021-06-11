"Тіла, розкидані, як сміття, і повний безлад": у Мережі показали жах у моргу в Харкові (фото 18+)

У соцмережах опублікували світлини з моргу, які шокують.

У Харкові жителі скаржаться на те, як у Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи поводяться з тілами померлих. Вони лежать абияк, іноді просто на підлозі, а у закладі панує антисанітарія і безлад.

Кадри з моргу виклали у місцевому телеграм-каналі Х* Харків.

"Ті жахи, які відбуваються в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи, складно уявити в нашому 21 столітті, що таке взагалі можливо: трупи валяються як сміття, повна антисанітарна обстановка приміщень тут просто як даність сприймається, і це ковідні хворі, СНІДом, гепатитом, зауважте в центрі Харкова на Дмитрівській", - підписали відео автори.

Анонім, який є працівником моргу і експертом, звинувачує у тому, що відбувається у моргу, його керівництво.

Слід зазначити, що 2 квітня цього року у Харкові відбулося заслуховування звіту очільника КЗ ОЗ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" Юрія Кравченка за 2016-2021 роки роботи. Про це повідомляє Depo.Харків.

Під час обговорення звіту очільника КЗ ОЗ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" працівники зазначали, що колектив працює в аварійних приміщеннях, у бюро дефіцит кадрів, отримують мінімалку, але при цьому за свій рахунок купують розхідні матеріали.

Керівництво бюро сказане працівниками підтвердило, але пояснити чому ці проблеми не усуваються, пояснити не змогло.

Керівництво моргу тоді визнало, що усі приміщення 5 будівель Бюро на Дмитрівській в аварійному стані, через брак коштів працівники не мають можливості виїхати на місця огляду у складі слідчих груп. Водночас адміністрація натякнула, може бути й гірше, тож нема на що жалітися.

"Обласна рада володіє певною інформацію про діяльність установи. І ця інформація, на жаль, нас не радує. За 14 років, які Юрій Миколайович керує установою, громада регіону не побачила позитивних змін та результатів. Після ознайомлення з документацією, наданою керівництвом ХОБСМЕ, слід констатувати відсутність бажання змінити щось на краще. Можна було придбати нове обладнання, переїхати у нову будівлю, поліпшити умови праці фахівців. Натомість керівник Бюро жодного разу не звернувся до обласної ради з цього приводу", - зазначив під час обговорення звіту перший заступник голови облради Альберт Кононенко.

Він додав, що за його даними, мешканці області після звернень до Бюро пишуть скарги, в яких вказують на жахливі умови, порушення санітарних норм, негативне ставлення до відвідувачів та загалом повний безлад в Бюро.

Звіт начальника бюро у квітні цього року облрада схвалила.

Нагадаємо, що Запоріжжі місцевий морг став причиною скандалу. Родичі померлих від коронавірусу виявили, що тіла їхніх рідних просто скидають на підлогу.

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