Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Тіла, розкидані, як сміття, і повний безлад": у Мережі показали жах у моргу в Харкові (фото 18+)

"Тіла, розкидані, як сміття, і повний безлад": у Мережі показали жах у моргу в Харкові (фото 18+)

УНІАН

У соцмережах опублікували світлини з моргу, які шокують.

У Харкові жителі скаржаться на те, як у Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи поводяться з тілами померлих. Вони лежать абияк, іноді просто на підлозі, а у закладі панує антисанітарія і безлад.

Кадри з моргу виклали у місцевому телеграм-каналі Х* Харків.

"Ті жахи, які відбуваються в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи, складно уявити в нашому 21 столітті, що таке взагалі можливо: трупи валяються як сміття, повна антисанітарна обстановка приміщень тут просто як даність сприймається, і це ковідні хворі, СНІДом, гепатитом, зауважте в центрі Харкова на Дмитрівській", - підписали відео автори.

©

Анонім, який є працівником моргу і експертом, звинувачує у тому, що відбувається у моргу,  його керівництво.

©

Слід зазначити, що 2 квітня цього року у Харкові відбулося заслуховування звіту очільника КЗ ОЗ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" Юрія Кравченка за 2016-2021 роки роботи. Про це повідомляє Depo.Харків.

Під час обговорення звіту очільника КЗ ОЗ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи" працівники зазначали, що колектив працює в аварійних приміщеннях, у бюро дефіцит кадрів, отримують мінімалку, але при цьому за свій рахунок купують розхідні матеріали.

©

Керівництво бюро сказане працівниками підтвердило, але пояснити чому ці проблеми не усуваються, пояснити не змогло.

Керівництво моргу тоді визнало, що усі приміщення 5 будівель Бюро на Дмитрівській в аварійному стані, через брак коштів працівники не мають можливості виїхати на місця огляду у складі слідчих груп. Водночас адміністрація натякнула, може бути й гірше, тож нема на що жалітися.

"Обласна рада володіє певною інформацію про діяльність установи. І ця інформація, на жаль, нас не радує. За 14 років, які Юрій Миколайович керує установою, громада регіону не побачила  позитивних змін та результатів. Після ознайомлення з документацією, наданою керівництвом ХОБСМЕ, слід констатувати відсутність бажання змінити щось на краще. Можна було придбати нове обладнання, переїхати у нову будівлю, поліпшити умови праці фахівців. Натомість керівник Бюро жодного разу не звернувся до обласної ради з цього приводу", - зазначив під час обговорення звіту перший заступник голови облради Альберт Кононенко.

Він додав, що за його даними, мешканці області після звернень до Бюро пишуть скарги, в яких вказують на жахливі умови, порушення санітарних норм, негативне ставлення до відвідувачів та загалом повний безлад в Бюро. 

Звіт начальника бюро у квітні цього року облрада схвалила.

Нагадаємо, що Запоріжжі місцевий морг став причиною скандалу. Родичі померлих від коронавірусу виявили, що тіла їхніх рідних просто скидають на підлогу.