Тіла сильно обгоріли: на Вінниччині у будинку трагічно загинули троє людей (фото)

Троє людей загинули під час пожежі, що сталася в селі Монастирське Тульчинського району. Горів приватний житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС Вінницької області.

"Під час проведення розвідки, бійці ДСНС з’ясували, що вогнем охоплено веранду та дві житлові кімнати помешкання на площі 50 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі та розбору будівельних конструкцій, рятувальники виявили трьох загиблих осіб", — йдеться у повідомленні.

Людей врятувати не вдалося / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Наразі встановити дані загиблих неможливо, оскільки тіла сильно обгоріли. Однак, за даними фахівців Нацполіції, в будинку проживали чоловіки 58 й 34 років, а також 63-річна жінка.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше в селі Гоголів Київської області внаслідок отруєння чадним газом в одному з приватних будинків постраждала родина з трьох осіб. Батько та 4-річний син загинули.

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