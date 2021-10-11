Тіла синів виявила мати: у Тернопільській області померли двоє братів

Тіла синів виявила мати: у Тернопільській області померли двоє братів

За попередніми даними, чоловіки отруїлись алкоголем.

У селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області померли двоє братів, за попередніми даними, від алкогольного отруєння. Тіла синів виявила у будинку їхня мати.

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Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини.

Правоохоронці про смерть чоловіків дізнались 8 жовтня близько 18 години.

"Надійшло повідомлення від жительки села Ягільниця про те, що в будинку вона виявила непритомними двох своїх синів", - інформують в поліції.

Виїхавши на місце події, правоохоронці знайшли мертвими двох чоловіків – 1978 та 1983 років народження. На їх тілах експерт не виявив видимих слідів насилля.

За попередніми даними, до смерті чоловіків могло призвести отруєння алкогольними напоями. Проте остаточна причина буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у першому кварталі 2021 року від алкогольних отруєнь померли 580 українців.

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