Тіла знайшли у гаражі: в Одеській області вчаділи дитина та чоловік

Як саме трапилася трагедія - наразі невідомо.

На подвір’ї приватного будинку в Одеському районі, а саме в гаражі, медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через роботу генератора.

Про це повідомили в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики прибули на місце за 7,5 хвилин та констатували смерть двох чоловіків через отруєння чадним газом від генератора.

Раніше стало відомо, що в Одеській області під час пожежі у будинку загинула дитина. За попередніми даними рятувальників, причиною трагедії стали пустощі з вогнем.

Чадний газ: чого він такий небезпечний і як виявити симптоми отруєння – парамедик Ярослав Вус

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