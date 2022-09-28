Тіла знайшли у квартирі: на Закарпатті бабуся і 12-річний онук загинули від отруєння чадним газом

У селищі Королево Берегівського району Закарпатської області від ймовірного отруєння чадним газом загинула 62-річна місцева жителька та 12-річний хлопчик.

Повідомлення про виявлення тіл надзвичайникам надійшло у вівторок, 27 вересня, о 15:40.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області.

У будинку, де виявили тіла, пожежі не було.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового Виноградівського відділку поліції ГУНП про виявлення тіла жінки 1960 р. н. та дитини 2010 р. н. без ознак життя, за адресою: Берегівський район, Королівська територіальна громада, смт Королево, вул. Шахтарська. Ймовірна причина смерті - отруєння чадним газом. Факту пожежі по місцю проживання не виявлено", - йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET рятувальники уточнили, що загиблі – бабуся та її онук. Їхні тіла знайшли у квартирі.

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