"Тільки одного жмуріка знайшли, решта згоріли": на Харківщині ЗСУ зустріли окупантів "салютами"

"Тільки одного жмуріка знайшли, решта згоріли": на Харківщині ЗСУ зустріли окупантів "салютами"

Будь-які спроби ворога провести бойову операцію закінчуються поразкою.

У Харківській області ЗСУ продовжують "кошмарити" окупантів. Вони влаштували засідку і зустріли їх "салютами".

Про це повідомляє Міноборони України.

У Харкоівській області Збройні сили України стримують атаки рашистів та дають їм гідну відсіч, а також знищують їхні колони техніки.

"ЗСУ продовжують руйнувати плани російських загарбників на Харківщині. Будь-які спроби ворога провести бойову операцію закінчуються поразкою", - повідомляє Міністерство оборони України.

Так днями, ЗСУ знищили десятки окупантів.

"Ми зайняли оборону та чекали рашистів 3 – 4 години. Дочекалися та зустріли – з "салютами". Тільки одного "жмурика" знайшли, решта згоріли», – розповів боєць ЗСУ Сергій.

Нагадаємо, що на Донецькому і Луганському напрямках оборонці України відбили усі ворожі атаки та завдали суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.