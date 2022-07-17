"Тільки почали бачити "рожеві" сни: ЗСУ вгатили по базі окупантів в Алчевську (відео)

Українські захисники завдали ракетного удару по їхній базі.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Підступна хунта", вона ж ЗСУ, завдала ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракета прилетіла якраз коли бухі "асвабадітєлі" під ранок повлягались і тільки почали бачити рожеві сни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія не загрожує Європі, бо ЗСУ добряче поколошматили ЗС РФ в Україні і в них немає сил та засобів сунутися ще деінде.

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