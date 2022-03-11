Тільки повне припинення вогню по Маріуполю врятує місто – Максим Жорін

У Маріуполі, який з першого дня війни перебуває у повному оточенні, почалася гуманітарна катастрофа.

Окрім проблем з опаленням, електропостачанням, а віднедавна і з харчуванням та питною водою, російські військові свідомо знищують місцеве населення. Щоб це припинити, світ повинен вимагати повного припинення вогню по Маріуполю. Таку заяву зробив у телеграм-каналі керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

«Вони свідомо стріляють по пологових будинках, по лікарнях. Місцеві вже навіть не ховають трупи цивільних, які лежать на вулицях. В кращому випадку їх скидають в спільні братські могили», – розповів Жорін.

Він додав, що захоплюється воїнами, які самовіддано захищають місто. Ці воїни є героями. Але для того, щоб врятувати Маріуполь, потрібно згуртуватися усім.

«Я звертаюсь до всіх – до журналістів, до політиків, до дипломатів, до представників нашої влади та представників інших країн. Ми повинні сьогодні всі разом врятувати Маріуполь. Від цього залежить майбутнє всієї країни. Зелені коридори тут вже нічим не допоможуть. В цих зелених коридорах росіянам легше вбивати місцеве населення. Та і виїжджати їм немає куди. Ми сьогодні разом маємо вимагати повного припинення вогню по Маріуполю. Весь світ має цього вимагати», – наголосив Максим Жорін.