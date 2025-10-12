«Тільки 20 тисяч у вересні»: військовий про катастрофічну ситуацію з СЗЧ

Ситуація з СЗЧ / © УНІАН

Тільки за офіційними даними у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомив військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко, передає Новини.LIVE.

За його словами, з початку року близько 160 тисяч військових самовільно покинули місце служби, однак реальні масштаби можуть бути набагато більшими.

«Озвучені цифри ґрунтуються лише на кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, а не на фактичних випадках втечі з армії. Кількість таких проваджень обмежена можливостями працівників ДБР — вони фізично не можуть зареєструвати більше певного максимуму», — пояснив Луценко.

Він також зазначив, що зростання кількості випадків у вересні пов’язане з тим, що після відпусток до роботи повернулися більше співробітників ДБР, які займаються фіксацією порушень.

