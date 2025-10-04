"Тільки через фронт": Жорін зробив жорстку заяву стосовно трудових мігрантів

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін

Будь-які мігранти мають потрапляти до України тільки через фронт.

Таку думку висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

«Жодних трудових мігрантів з абсолютно далеких від нас культурно й ментально країн, які тут будуть заробляти, поки українці воюють, не має бути. Єдиний варіант лишитись на території України — піти в армію. І тільки після цього хай влаштовуються на роботу», — наголосив він.

Жорін додав, що для тих, хто організовує привезення цих мігрантів до України, варіант той самий. «П**дуйте спочатку на фронт», — зазначив військовий.

Що передувало

Нагадаємо, до України вже певний час приїжджають трудові мігранти, яких запрошують місцеві компанії. Найчастіше це громадяни Індії та Бангладешу. Про це розповів співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр в коментарі для BBC.

«Нас очікує цей потік. Він не буде масовий, але він вже є. Серед іноземців найчастіше винаймають людей з Індії та Бангладешу. Це різноробочі, спеціалісти логістики, водії, зварювальники», — зазначив експерт.

За його словами, процес оформлення іноземців наразі довготривалий і складний — у середньому він займає близько шести місяців і потребує значних витрат з боку роботодавця.