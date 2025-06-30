СБУ / © twitter/СБУ

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СБУ продовжує своїми спецопераціями завдавати Росії багатомільйонних збитків.

Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи дві успішні операції Служби минулого тижня зі знищення літаків СУ-34, ЗРК “Панцир С1” та гелікоптерів ворога.

Експерт підкреслює, що кожна з цих операцій ще рік тому була б головною подією місяця, а сьогодні вони йдуть одна за одною.

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“Це свідчить про системність дій підлеглих Малюка. Порядок, як відомо б'є клас. А якщо наявне і одне, й інше, то ворог щотижнево нестиме величезні втрати”, — пише Курпас.

Експерт нагадує, що на початку тижня святкували день ЦСО “А”, а вже в його кінці “альфівці” разом з іншими підрозділами Служби завдали ворогові багатомільярдних втрат. “Під керівництвом Малюка Служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних завдань — на полі бою і в глибокому тилу РФ, від морських дронів до ударних БпЛА. Україна не дає Росії домінувати в інноваціях. На відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба безпеки — локомотив таких рішень у Силах оборони”, — акцентує політолог.

“Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються сотнями мільйонів. Ці гроші режим путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи, а ударні гвинтокрили — бити по наших позиціях на фронті. До росіян після ударів СБУ має дійти істина: їхня техніка не захищена в жодному кутку РФ — ні на суші, ні на морі. Для режиму Путіна абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів”, — резюмує Курпас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки знищила два літаки СУ-34 та ще два пошкодила. Крім того, СБУ повідомила про ще одну операцію: знищила ЗРК “Панцир С1” і три гелікоптери.

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