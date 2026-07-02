Тіло 12 днів тримали в морзі: на Львівщині за добу після мобілізації загадково помер багатодітний батько

На Львівщині чоловік помер за добу після мобілізації — Лубінець / © ТСН

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На Львівщині багатодітний батько помер наступного дня після мобілізації. Рідні стверджують, що виявили на його тілі численні гематоми.

Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За інформацією родини, 13 червня 2026 року чоловіка мобілізували працівники Шептицького РТЦК та СП, а вже наступного дня, 14 червня, він помер.

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Рідні заявляють про низку суперечливих та підозрілих обставин:

Приховування інформації: близьких не повідомили ані про смерть чоловіка, ані про відкриття кримінального провадження. Тіло померлого майже 12 діб перебувало у морзі, а родині відмовляли у наданні процесуальних документів.

Сліди побиття: під час самостійного огляду тіла родичі зафіксували численні тілесні ушкодження, зокрема гематоми в ділянці печінки, селезінки та ушкодження кінцівок.

Суперечливий висновок ВЛК: судово-медична експертиза назвала причиною смерті гіпертрофічну кардіоміопатію. Водночас напередодні ВЛК визнала чоловіка повністю придатним до служби.

З огляду на обставини, які можуть свідчити про можливу насильницьку смерть та ймовірні порушення під час документування цієї справи, представник Лубінця у Львівській області вже направив офіційний запит до Львівського обласного ТЦК з вимогою надати повну інформацію щодо всіх обставин цього випадку.

«Кожна така історія має бути ретельно перевірена. Якщо були допущені порушення, кожен причетний повинен понести відповідальність у межах закону. Родина має право знати правду. А суспільство має отримати чесні й вичерпні відповіді», — наголосив омбудсмен.

Також він закликав до системної реформи мобілізаційних процедур.

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«Люди не повинні бути змушені доводити свої законні права вже після фактичного затримання чи мобілізації. Так само неприпустимими залишаються прояви так званої "бусифікації", які підривають довіру громадян до державних інституцій», — підсумував Лубінець.

Раніше ми писали, що у Чернівцях затримали та відвезли до мобілізаційного центру чоловіка, який нічого не бачить, не розмовляє та не може пересуватись без сторонньої допомоги.

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