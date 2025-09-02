- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі після атаки РФ у гаражному кооперативі в Білій Церкві
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинула людина. Її тіло рятувальники знайшли під час гасіння пожежі на території гаражного кооперативу.
У ніч проти 2 вересня 2025 року ворог завдав удару по Білій Церкві. Під час ліквідації пожежі у гаражному кооперативі було виявлено тіло чоловіка.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.
Внаслідок атаки у місті зафіксовані пошкодження скління багатоповерхових будинків, виникли пожежі на території гаражного кооперативу, а також у приміщеннях торгових і виробничих підприємств.
Київська ОВА висловила співчуття рідним і близьким загиблого. Більш детальну інформацію про наслідки удару обіцяють надати згодом.
Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.