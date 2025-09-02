Тіло чоловіка виявили під час ліквідації пожежі після атаки РФ у гаражному кооперативі в Білій Церкві

Пожежа у Білій Церкві / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

У ніч проти 2 вересня 2025 року ворог завдав удару по Білій Церкві. Під час ліквідації пожежі у гаражному кооперативі було виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.

Внаслідок атаки у місті зафіксовані пошкодження скління багатоповерхових будинків, виникли пожежі на території гаражного кооперативу, а також у приміщеннях торгових і виробничих підприємств.

Київська ОВА висловила співчуття рідним і близьким загиблого. Більш детальну інформацію про наслідки удару обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, що атака дрона на Ніжин залишила місто без води та електрики.