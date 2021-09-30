"Тіло чорне, опухле": всі подробиці зникнення та смерті тернопільського журналіста Буяка

Чоловіка розшукували родичі та друзі. Вони не знали, що він помер у лікарні.

Два місяці рідні та друзі розшукували 57-річного тернопільського журналіста Ярослава Буяка. Знайшли його після того, як до пошуків долучилися колеги зниклого. Виявилося, що тіло журналіста два місяці просто лежало у тернопільському морзі.

Про це пише видання ZAXID.net.

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Брат зниклого журналіста Андрій Буяк розповідає, що наприкінці липня Ярослав планував лягти у лікарню. Кілька тижнів від нього не було звісток і рідні забили на сполох. "Ми телефонували у всі лікарні і морги. Зокрема, телефонували і в цей морг при психо-наркологічному диспансері (де журналіста знайшли - ред.) Там нам дали чітку відповідь, що людини Буяк Ярослав Євгенович або невідомого чоловіка років 55-65 і певної статури немає", – розповідає Андрій Буяк.

Після невдалих спроб знайти Ярослава Буяка самотужки родичі вирішили звернутися до поліції. Після цього журналіста оголосили у всеукраїнський розшук і почали шукати серед невпізнаних пацієнтів у лікарнях та трупів у моргах.

У тернопільській поліції розповідають, що ще раз перевірили, чи немає Ярослава Буяка серед так званих невідомих у лікарнях та моргах. І кажуть, що всюди їх запевняли, що нікого схожого на зниклого журналіста не поступало. Знайшли Ярослава Буяка лише після того, як за його пошуки взялися колеги.

"Ярослава не було цілий серпень. Ми, його колеги, не дуже переживали, бо Ярослав міг поїхати на екскурсії, було таке – в санаторій на два тижні їздив, казав про це лише близьким, їздив часто до друзів по службі на Схід. І ось вже практично минув цілий місяць, я зателефонував, він не відповів. Я запитав у колег – таке саме. Не бачили його, брат теж почав хвилюватися. Він взяв ключі від квартири Ярослава і побачив, що речі Ярослава на місці. Тоді одразу пішов до поліції і написав заяву", – пригадує колега Ярослава Володимир Андріїшин.

Ярослава Буяка знайшли наступного дня після розголосу у ЗМІ. З'ясувалося, від кінця липня його тіло просто лежало у морзі.

Брат Ярослава Андрій Буяк розповідає, що вони з батьком не очікували побачити його в такому стані.

"Тіло чорне, все зовсім чорне – опухше, осунуте. Ми хотіли зробити панахиду. Та батько сказав, що якщо його посунути раз, і потім другий раз занести, то тіло просто розлетиться", – розповідає брат покійного Андрій.

Чоловік додає, що холодильні камери в морзі не працювали, а працівник закладу лише при родичах включив холодильник із покійником. Тіло перебувало в приміщенні лише з назвою "холодильник".

“Перед тим, як ми зайшли до моргу, то працівник сказав, що там в тілі нема що упізнавати. У такому стані лежав наш Славко", – додає Андрій.

Керівник Тернопільської психоневрологічної лікарні Михайло Вовчук заявив, що Ярослав Буяк помер після того, як просто впав уночі.

"Йому надали допомогу, все було нормально. Близько 03:00 він встав, щоб сходити в туалет, і раптово впав у коридорі. На місце викликали реанімаційну бригаду у складі чергового лікаря. На той час пульс не промацувався, нічого не було", – розповів ​Михайло Вовчук.

Михайло Вовчук додає, що медики мають відповідну процедуру поводженням з тілом, якого не забирають родичі.

Однак, як заявив Михайло Вовчук, працівники моргу не повідомили лікарню, де помер чоловік, що родичі не забрали його тіло.

Припускають, що плутанина вийшла через те, що Ярослав Буяк не вказав родичів, коли лягав на лікування. Відтак працівники моргу завезли тіло чоловіка до холодильника, а довідка про смерть так і залишилась в установі.

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