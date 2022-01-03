Тіло діставали рятувальники: у Рівненській області дерево вбило 36-річного чоловіка

Причини трагедії розслідує поліція.

У селі Тучин Рівненської області 3 січня о 10:40 дерево впало на 36-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці трагедії.

Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області.

Відомо, що напередодні трагедії чоловік зрізав дерево. Під час цього його привалило стовбуром. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії.

"За допомогою бензопил рятувальники дістали мертве тіло господаря. Загиблого 1985 року народження доставлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Причини трагедії розслідує поліція.

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