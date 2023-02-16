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Тіло дитини знайшли під кригою: 8-річний хлопчик потонув у Чернівецькій області (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Тіло дитини знайшли під кригою: 8-річний хлопчик потонув у Чернівецькій області (фото)

Фото: ДСНС України

Зниклого хлопчика почали розшукувати і врезультаті знайшли у ставку.

У Чернівецькій області неподалік дому потонув в ставку 8-рчний хлопчик.

Як розповіли в ДСНС, увечері 15 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції, що близько обіду в селі Чортория Брусницької територіальної громади Вижницького району зник 8-річний хлопчик.

До пошуків дитини залучили працівників гірського пошуково-рятувального відділення.

Рятувальники та правоохоронці обстежили територію поблизу місця проживання хлопчика й помітили неподалік на ставку пролом на кризі. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення за допомогою снігоболотоходу "Богун" по льоду дісталися місця пролому і виявили під кригою тіло дитини, підняли з водойми й доправили на берег.

Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Обставини трагедії з'ясовують првоохоронці.

Нагадаємо, у Вінницькій області 6 лютого потонув восьмирічний хлопчик, коли витягував з-під льоду однокласника.

Трагедія сталась, коли двоє дітей поверталися зі школи і вирішили скоротити шлях через ледь замерзлу річку. Коли один хлопчик провалився, інший кинувся рятувати. Дістати друга зміг, але сам пішов під воду. 

Рятував товариша, але загинув сам: 8-річний хлопчик потонув на Вінниччині

Рятував товариша, але загинув сам: 8-річний хлопчик потонув на Вінниччині

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Дата публікації
Перегляди
670
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