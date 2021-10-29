Тіло дитини знайшли під завалами: на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук

Тіло дитини знайшли під завалами: на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук

Вогонь охопив будинок загиблих.

У четвер, 28 жовтня, на околиці с. Плоский Потік Мукачівського району, що на Закарпатті, внаслідок пожежі в приватному будинку загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Тіло дитини рятувальники знайшли під завалами.

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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Закарпатській області.

"Загорання виявив водій автомобіля, що проїжджав повз оселю. Чоловік побачив охоплений полум’ям дах помешкання й одразу ж зателефонував за номером 101", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники отримали виклик про пожежу о 21:14.

Сусіди попередили вогнеборців, що в будинку мають бути люди, тож рятувальники одразу ж провели розвідку пожежі й у кімнаті виявили тіло 62-річної власниці оселі. Далі о 22:20 загорання локалізували та о 23:11 повністю ліквідували. Під завалами пожежники знайшли тіло 4-річного онука господарки.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують причину виникнення пожежі. Сума завданих збитків також встановлюється, оскільки вогонь знищив дерев’яне перекриття на площі 64 кв.м та домашнє майно.

Нагадаємо, у Львові внаслідок пожежі загинула жінка.

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