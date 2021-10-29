Тіло дитини знайшли під завалами: на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук

Вогонь охопив будинок загиблих.
У четвер, 28 жовтня, на околиці с. Плоский Потік Мукачівського району, що на Закарпатті, внаслідок пожежі в приватному будинку загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Тіло дитини рятувальники знайшли під завалами.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Закарпатській області.
"Загорання виявив водій автомобіля, що проїжджав повз оселю. Чоловік побачив охоплений полум’ям дах помешкання й одразу ж зателефонував за номером 101", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники отримали виклик про пожежу о 21:14.
Сусіди попередили вогнеборців, що в будинку мають бути люди, тож рятувальники одразу ж провели розвідку пожежі й у кімнаті виявили тіло 62-річної власниці оселі. Далі о 22:20 загорання локалізували та о 23:11 повністю ліквідували. Під завалами пожежники знайшли тіло 4-річного онука господарки.
Наразі правоохоронні органи з’ясовують причину виникнення пожежі. Сума завданих збитків також встановлюється, оскільки вогонь знищив дерев’яне перекриття на площі 64 кв.м та домашнє майно.
Нагадаємо, у Львові внаслідок пожежі загинула жінка.