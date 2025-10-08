ТСН у соціальних мережах

Тіло добу діставали з колодязя: на Вінниччині СЗЧівець зізнався у вбивстві 15-річної

Підозрюваний у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині виявився СЗЧівцем.

Зґвалтував, вбив та вкинув до криниці: ким виявився вбивця 15-річної на Вінниччині

Зґвалтував, вбив та вкинув до криниці: ким виявився вбивця 15-річної на Вінниччині

Чоловік, якого підозрювали у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині, зізнався у скоєному.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

За словами правоохоронців, 5 жовтня 15-річна потерпіла мала поїхати на навчання у м. Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилась. Поліцейські встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах. Виявилось, що підозрюваний — військовий, що втік у СЗЧ.

Зловмисник розповів, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою. Щоб приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів битою завдав декілька смертельних ударів жертві по голові. Тіло дівчини він укинув у криницю й присипав камінням.

Рятувальники та поліцейські добу працювали над тим, щоб за допомогою спеціальної техніки дістати тіло з дна колодязя.

Наразі підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік забив коханку дерев’яною палицею.

