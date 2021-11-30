Тіло лежало у полі: на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка, якого розшукували 10 днів

Василь Голинський пішов з дому 18 листопада, а знайшов його вже мертвим через 10 днів випадковий перехожий.
На Прикарпатті знайшли мертвим 60-річного жителя села Радча Івано-Франківської громади Василя Голинського, який зник безвісти 18 листопада.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківська.
Як уточнили "Суспільному" в поліції, Василя Голинського знайшли мертвим 28 листопада біля села Чукалівка, що неподалік Івано-Франківська.
Його тіло без ознак насильницької смерті побачив чоловік, який гуляв із собакою.
Причину смерті Василя Голинського встановить експертиза.
Нагадаємо, у Рівненській області понад місяць розшукують зниклу жінку в лісі.
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