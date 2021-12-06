Тіло майже тиждень пролежало в підвалі: на Хмельниччині знайшли вбитою 41-річну жінку

Тіло майже тиждень пролежало в підвалі: на Хмельниччині знайшли вбитою 41-річну жінку

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Старокостянтинів Хмельницької області в підвалі однієї із багатоповерхівок знайшли тіло 41-річної жінки. Експертиза встановила, що потерпілу задушили.

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Про це 6 грудня повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Тіло жінки в підвалі знайшли ще 3 грудня. За даними слідства, воно там пролежало майже тиждень, від 28 листопада. На тілі покійної ознак насильства не виявили, проте експертиза встановила, що її задушили.

Також поліція встановила особу загиблої. Це - 41-річна жителька селища Самчики. Правоохоронці розшукали підозрюваного. Це - 29-річний житель с. Малий Чернятин з Хмельниччини.

"Підозрюваний з потерпілою разом розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник повалив жінку на землю і задушив", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

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