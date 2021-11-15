Тіло місяць пролежало на смітнику: у Тернопільській області знайшли труп закатованого 31-річного чоловіка

За даними поліції, причина розправи - ревнощі.

У с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільської області поліція на стихійному сміттєзвалищі знайшла труп 31-річного закатованого чоловіка.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Тіло чоловіка знайшли місцеві жителі у лісосмузі та викликали поліцію. Труп був замотаний в покривала, також у нього були зв'язані ноги. На тілі покійного виявили численні рани.

Особу загиблого встановили. Це - 31-річний житель одного із сіл Тернопільського району. У день трагедії, 17 вересня, покійний приїхав до співмешканки в Бережани та просив жінку повернутись до нього і погрожував. Це не сподобалось знайомому жінки. Він жорстоко закатував чоловіка, лупцюючи металевою трубою. Після цього закинув його тіло в багажник та вивіз у ліс, де заховав у смітті. Жінці він розповів, що "проблема" із колишнім співмешканцем вирішена. За даними поліції, причина розправи - ревнощі. Тіло чоловіка знайшли через місяць після вбивства, у листопаді.

31-річного підозрюваного вже затримали. Йому оголосили підозру згідно із ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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