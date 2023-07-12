Тіло молодої жінки загорнули у килим і поклали до тумби: на Одещині виявили страшну знахідку

У місті Чорноморськ Одеської області 12 липня знайшли тіло 32-річної жінки. Покійну загорнули у килим та поклали у дерев'яну тумбу.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

12 липня у Чорноморську знайшли тіло 32-річної жінки. Воно було загорнуте у килим та складене у дерев'яній тумбі. Меблі ж невідомі залишили біля сміттєвих баків.

На місці злочину працювали слідчі та судмедексперти. Наразі встановлюються причини та обставини смерті 32-річної жительки Чорноморська.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у м. Коломия Івано-Франківської області 38-річна жінка таємно народила немовля та втопила хлопчика у криниці. Її вже затримали.

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