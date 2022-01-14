Тіло обгоріло до невпізнаності: в Одеській області сталася смертельна пожежа

Тіло обгоріло до невпізнаності: в Одеській області сталася смертельна пожежа

Рятувальники виявили тіло.

У селі Вигін Білгород-Дністровського району сталася пожежа в будівлі. На місце виїхали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вогнем було охоплено одноповерхову будівлю у дворі. Через 30 хвилин пожежу було локалізовано.

Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

На місці події знайшли останки людини. Тіло обгоріло до такої міри, що неможливо визначити його стать. Наразі йде встановлення особи загиблого і за яких обставин сталося загоряння.

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Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.

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