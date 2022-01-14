Тіло обгоріло до невпізнаності: в Одеській області сталася смертельна пожежа 

Рятувальники виявили тіло.
У селі Вигін Білгород-Дністровського району сталася пожежа в будівлі. На місце виїхали рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Вогнем було охоплено одноповерхову будівлю у дворі. Через 30 хвилин пожежу було локалізовано.
На місці події знайшли останки людини. Тіло обгоріло до такої міри, що неможливо визначити його стать. Наразі йде встановлення особи загиблого і за яких обставин сталося загоряння.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.
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