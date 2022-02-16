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"Тіло та голову знайшли на колії": у Черкасах під колесами потяга загинув чоловік (фото)

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"Тіло та голову знайшли на колії": у Черкасах під колесами потяга загинув чоловік (фото)

фото / Сергій Єфімов, Суспільне

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті загиблого.

У Черкасах під колесами потяга загинув чоловік. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілого.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Його тіло та голову знайшли на залізничній колії на розі вулиць Грушевського та Одеська", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці дізнались про смерть чоловіка від медиків. Зараз поліція встановлює усі обставини трагедії.

фото / Сергій Єфімов, Суспільне / ©
фото / Сергій Єфімов, Суспільне

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