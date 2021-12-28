Тіло у зашморгу знайшли сусіди: на Буковині чоловік наклав на себе руки

Чому чоловік вчинив суїцид - наразі не відомо.
В селі Ломачинці Дністровського району Чернівецької області на території власного домогосподарства повісився 42-річний чоловік. Тіло покійно знайшли у зашморгу його односельці в неділю, 27 грудня, і звернулися до поліції.
Про це повідомляє агентство АСС з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Мертвого місцевого мешканця виявили о 11:00 год. Правоохоронці під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Покійного передали на судово-медичну експертизу.
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