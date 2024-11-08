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Тіло української журналістки Вікторії Рощиної не повернули під час останнього обміну

Тіло української журналістки Вікторії Рощиної не повернули під час останнього обміну

Українська журналістка Вікторія Рощина / Фото: НСЖУ

Про смерть журналістки стало відомо 10 жовтня.

В Україну під час останніх репатріаційних заходів не повернули тіло української журналістки. Обставини її смерті невідомі.

Про це розповіли кореспондентці Суспільного в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

8 листопада в Україну повернули тіла 563 загиблих військових. Проте про цивільних ніхто не повідомляв.

Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

За інформацією ГУР, Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими. 

Однак Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповів, що тіла Вікторії, на жаль, немає.

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади захопили в полон російського окупанта, який був свідком страти воїнів ЗСУ.

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