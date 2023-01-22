"Тіло випало з мікроавтобуса": Буданов розкрив деталі загибелі учасника переговорів з РФ Кірєєва

Кірєєва вбили недалеко від центральної будівлі СБУ.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив подробиці вбивства Дениса Кірєєва, який попередив українську сторону про плани президента РФ Володимира Путіна вторгення до нашої країни.
Про це Буданов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, Кірєєв перед вбивством перебував у його кабінеті та звідти поїхав на зустріч з представниками СБУ в супроводі офіцерів внутрішньої безпеки.
"Його покликали, він з мого кабінету поїхав туди", - сказав Буданов.
Він заявив, що Кірєєва затримали співробітники "Альфи" за 200 м від центральної будівлі СБУ.
"За приблизно 200 метрів до центральної будівлі СБУ, він туди виїжджав, виїхав бус, тобто просто вирвався на зустрічну, вибігли співробітники "Альфи" з криками "Це СБУ!", вийшли оперативники, вони сказали, що вони з СБУ. Це проводили затримання в такій формі", - продовжив Буданов.
Він додав, що Кірєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів.
"Потім його пересадили в мікроавтобус, який поїхав не в цю центральну будівлю, а за кілька кварталів. Потім сталося те, що сталося... І його тіло випало з цього мікроавтобуса. Ось факти", - сказав Буданов.
Він підкреслив, що після цього мав розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим, але не отримав відповідей на запитання про Дениса Кірєєва.
"Це була моя остання з ним розмова. Він не зміг нічого толком пояснити", - додав Буданов.
Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal 18 січня опублікувало велике розслідування про Кірєєва, в якому сказано, що той працював у сфері фінансів, співпрацював із ГУР Міноборони України і забезпечив відомство Кирила Буданова цінними розвідданими про російське вторгнення. За словами Буданова, якби не Кірєєв, російські окупанти, швидше за все, захопили би Київ.
Зауважимо, що Кірєєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в білоруському Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо.
5 березня 2022 року у ГУР повідомили про загибель Кірєєва.
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