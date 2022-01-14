Тіло вирізали: у моторошній ДТП в Одесі загинула 27-річна дружина відомого українського футболіста - ЗМІ (фото)

Тіло вирізали: у моторошній ДТП в Одесі загинула 27-річна дружина відомого українського футболіста - ЗМІ (фото)

Офіційного підтвердження смерті Вікторії Данченко наразі немає, проте на сторінці дівчини в Instagram її друзі висловлюють співчуття через загибель.

У Малиновському районі Одеси, що на Київській трасі, 14 січня о 15:00 сталася смертельна ДТП. За даними ЗМІ, в аварії загинула дружина українського футболіста Олега Данченка Вікторія Данченко.

Про це повідомили в ДСНС Одеської області та в Нацполіції Одеської області.

У ДСНС повідомили, що в ДТП потрапило три автомобілі. Через це загинула одна із водійок авто, її затиснуло в салоні, рятувальники вирізали тіло.

"Рятувальники вилучили тіло загиблої особи, яку внаслідок дорожньо-транспортної події затиснуло у салоні власного авто", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції Одеської області додали, що ДТП сталася через те, що авто KIA Cerato, повертаючи ліворуч, зіткнулось з автомобілем Mercedes, який їхав назустріч.

Поліція Одеської області

"Кермувальниця останнього транспортного засобу загинула на місці від отриманих травм. Механічних пошкоджень зазнали ще три автомобілі, які опинилися поряд, люди в них не постраждали", - повідомили в поліції.

Поліція Одеської області

За даними телеграм-каналу "Новости Одеса", в ДТП загинула дружина футболіста луганської "Зорі" Олега Данченка. Жінці було лише 27 років. Також у Мережі опублікували відео моменту ДТП. На ньому видно, що автомобілі їхали на високій швидкості.

На сторінці дівчини в Instagram уже висловлюють співчуття її родині через загибель у ДТП. Офіційного підтвердження смерті Вікторії Данченко наразі немає.

Скриншот з Instagram

Нагадаємо:

Аварія сталася на трасі Київ-Одеса, біля кафе, перед єврейським кладовищем. На місце ДТП з'їхалися поліція, швидка і рятувальники.

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