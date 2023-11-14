Тіло виявили у колодязі: на Дніпропетровщині зниклого 4-річного хлопчика знайшли мертвим

14 листопада дитину поліцейські виявили у колодязі.
На Дніпропетровщині знайшли тіло 4-річного хлопчика Завара Калмикова, який зник напередодні в смт. Іларіонове 13 листопада.
Про це повідомляють пошуково-рятувальна волонтерська асоціація "Sarva" та ГУНП у Дніпропетровській області.
У поліції розповіли, що тіло дитини знайшли у вівторок, 14 листопада, у колодязі.
"На місці виявлення тіла чотирирічного хлопчика у Синельниківському районі працюють правоохоронці. Для з’ясування всіх обставин слідчо-оперативна група Синельниківського РУП та співробітники криміналістичної лабораторії проводять ретельний огляд місця події та збирають речові докази", - йдеться у повідомленні.
Для встановлення причини смерті тіло хлопчика буде направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що хлопчик зник 13 листопада о 14:20 у смт. Іларіоново Синельниківського району. За даними правоохоронців, на його пошуки було задіяно особовий склад поліції Синельниківщини, кінолог з собакою, волонтери та інші профільні служби.
Нагадаємо, у Мережі повідомляють, що у Києві мати закидає хлопчика до сміттєвих баків, щоб той шукав пляшки.
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