Тіло виявили в полі, коли косили ріпак: подробиці смерті 6-річного хлопчика з Дніпропетровщини, якого шукали 2 тижні

На Дніпропетровщині у полі ріпака комбайнер, який виконував польові роботи, наткнувся на тіло дитини.

Виявилося, що це - зниклий 2 тижні тому в Царичанському районі Василько Підкуйко. Дитина була без одягу.

Про подробиці цієї справи йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Шукали два тижні

7 липня в селі Проточі Царичанського району Дніпропетровської області зник 6-річний хлопчик. Дитина вийшла з домуі не повернулася.

Батьки його відсутності одразу не помітили, тож кинулися шукати сина лише надвечір. За словами місцевих, родина Василька - не зовсім благонадійна, а батьки часто зловживають алкоголем.

Пошук зниклого Василя Підкуйка тривав впродовж двох тижнів. У ньому брали участь правоохоронці, рятувальники, кінологи, активісти, місцеві жителі. Пошуковці обстежили та перевірили місцеві колодязі, ями та акваторії річки.

Також вони оглянули нежитлові приміщення села, поля та лісосмуги, що мають транспортне сполучення з іншими селами. Правоохоронці проводили пошук зниклого хлопчика за допомогою тепловізора і квадракоптера, але все було безрезультатно - дитину знайти не змогли, тому пошуки тривали.

Тіло хлопчика випадково виявили на ріпаковому полі 20 липня під час косіння. Він був без одягу, а поруч лежала футболка, в якій він пішов із дому. На місце одразу прибули правоохоронці.

"Наскільки я знаю, того дня батьки пиячили, потім билися, батько бив матір. Викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, дитина була вдома. Одна з бодікамер поліцейського зафіксувала хлопчика. Він був у довгій сірій футболці. Потім він зник", – розповідає керівник ГО "ПЗ Ангел" Микола Полянський.

Чоловік додає, що у дитини були проблеми з розвитком. Хлопчик мав розлад аутистичного спектру і погано розмовляв. Василько не любив одяг, тому часто скидав його з себе і ходив просто у довгій футболці.

Під час пошуків дитини з'являлися різні версії зникнення. Хтось заявив, що бачив хлопчика десь на дорозі. Людину навіть перевірили на поліграфі, але інформація не підтвердилась.

"Кажуть, що в перші дні батько дитини казав, що це вони його вбили. Чи це так, не знаю, триває слідство", – каже Микола Полянський.

Чекають на результати експертизи

Що стало причиною смерті хлопчика, поки невідомо. Припускають, що дитина не змогла вибратися з ріпака, бо фактично не розмовляла, а отже покликати на допомогу не могла.

У поліції кажуть, що поки що триває слідство і висновки робити зарано.

"Розтин провели, але жодних висновків нам поки що не дали. Ще буде проходити експертиза, тільки пізніше стануть відомі причини смерті. Зовні ознак насильницької смерті немає, але висновки все одно мають зробити експерти", – сказала спікерка поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Нагадаємо, що поліцейські Івано-Франківщини розшукують жінку, яка 22 липня після конфлікту з чоловіком вона разом із сином пішла з дому. Щодо зникнення дружини та дитини до поліції звернувся чоловік.

Читайте також: