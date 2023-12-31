Тіло виявили за слідами крові: на Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника

У місті Хуст 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал.

Про це повідомила поліція Закарпаття.

"31 грудня близько 1:00 до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проник невідомий, і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї. Чоловік із пристрою для фото- і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні. Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу", - зазначили у поліції.

За словами заявника, там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього він вибіг з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю.

За слідами крові поліцейські виявили неподалік будинку тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті хлопця – крововтрата.

Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Передбачене статтею покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

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