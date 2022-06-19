Тіло вкинув в туалетний отвір і прикрив ковдрою: на Харківщині чоловік вбив товариша

Під час сварки 32-річний зловмисник наніс знайомому тілесні ушкодження металевим совком. Тіло вбитого вкинув в туалетний отвір та прикрив ковдрою.
До чергової частини відділення поліції № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки селища Сахновщина. Вона повідомила про зникнення брата її чоловіка.
Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.
Правоохоронці встановили, що 54-річний чоловік прийшов до знайомого. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. В результаті 32-річний зловмисник наніс знайомому удари металевим совком. Тіло вбитого він вкинув в туалетний отвір та прикрив ковдрою.
Поліцейські затримали зловмисника на місці злочину.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передачає до 15 років позбавлення волі.
Раніше стало відомо, що у Тернопільській області дебошир зненацька помер під час сімейного скандалу.
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