Тіло вкинув в туалетний отвір і прикрив ковдрою: на Харківщині чоловік вбив товариша

Тіло вкинув в туалетний отвір і прикрив ковдрою: на Харківщині чоловік вбив товариша

Під час сварки 32-річний зловмисник наніс знайомому тілесні ушкодження металевим совком. Тіло вбитого вкинув в туалетний отвір та прикрив ковдрою.

До чергової частини відділення поліції № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки селища Сахновщина. Вона повідомила про зникнення брата її чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 54-річний чоловік прийшов до знайомого. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. В результаті 32-річний зловмисник наніс знайомому удари металевим совком. Тіло вбитого він вкинув в туалетний отвір та прикрив ковдрою.

Поліцейські затримали зловмисника на місці злочину.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Тернопільській області дебошир зненацька помер під час сімейного скандалу.

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